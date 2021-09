Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'opération Zidane se complique déjà pour le Qatar !

Publié le 21 septembre 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

Le nom de Zinedine Zidane est réapparu dans les radars du PSG alors que Mauricio Pochettino est critiqué ces dernières semaines, notamment à cause du jeu produit par son équipe. Mais l'arrivée de l'ancien numéro 10 des Bleus sur le banc parisien semble toutefois compromise.

Ce n'est un secret pour personne, le Qatar rêve d'attirer une star sur le banc du PSG. Depuis l'arrivée de QSI à Paris, les noms de José Mourinho, Pep Guardiola et Zinedine Zidane font parties des fantasmes. Toutefois, à part avec Carlo Ancelotti, les dirigeants qataris ont plutôt opté pour des entraîneurs jeunes, reconnus pour leur style offensif, et qui devaient grandir en même temps que le PSG. C'est dans cette optique que Laurent Blanc, mais surtout Unai Emery et Thomas Tuchel ont été choisis pour diriger l'équipe parisienne. Et globalement, cela n'a pas été une réussite, puisque le PSG ne s'est toujours pas trouvé une réelle identité de jeu. C'est la raison pour laquelle, du côté de Doha, on a choisi de miser sur un entraîneur avec plus d'expérience. En janvier dernier, Mauricio Pochettino a succédé à Thomas Tuchel. Mais les critiques s'accumulent déjà sur le technicien argentin, ce qui pousserait le PSG à envisager l'hypothèse menant à Zinedine Zidane.

Le Qatar rêve de Zidane pour remplacer Pochettino...

Il faut dire que le technicien français est libre depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière et le Qatar pourrait être tenté de ne pas laissé filer une telle opportunité. C'est en tout cas ce qu'affirme Eduardo Inda. Présent sur le plateau du Chiringuito , le directeur d' OK Diario affirme en effet que le PSG fait de Zinedine Zidane sa priorité pour remplacer Mauricio Pochettino. Et du côté du Qatar, on semble prêt à tout pour attirer l'ancien numéro 10 de l'équipe de France. Conscient que le rêve de Zidane est de prendre en mains la sélection tricolore afin de succéder à Didier Deschamps, le PSG lui aurait offert la possibilité de cumuler les deux postes, à savoir sélectionneur des Bleus et entraîneur du PSG.

... mais Zidane préfère patienter