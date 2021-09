Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel a tenté un incroyable coup à 100M€ à Paris !

Publié le 21 septembre 2021 à 12h15 par A.M.

Capitaine du PSG, Marquinhos est très apprécié de ses entraîneurs, et Thomas Tuchel ne faisait pas exception à la règle. A tel point que le technicien allemand a essayé de le recruter cet été.

Recruté durant l'été 2013 pour environ 35M€ en provenance de l'AS Roma, Marquinhos est l'une des plus belles réussites du PSG version QSI. En effet, lorsqu'il signe à Paris, le défenseur brésilien n'avait alors que 19 ans et était plein de promesses après une très belle saison en Serie A, sa première en Europe. Huit ans plus tard, Marquinhos est le capitaine du PSG après suivi une progression linéaire qui l'a amené à succéder à Thiago Silva, sur le terrain, mais également dans le vestiaire puisqu'il porte donc le brassard du club de la capitale. Considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du monde, le joueur formé aux Corinthians a d'ailleurs laissé de bons souvenirs à ses anciens entraîneurs.

Chelsea était prêt à lâcher 100M€ pour Marquinhos