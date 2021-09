Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les révélations de Sampaoli sur ce dossier de l’été !

Publié le 21 septembre 2021 à 17h10 par Th.B.

Recrue forte de l’OM cet été en attestent ses performances avec le club phocéen, William Saliba a fait fureur chez Jorge Sampaoli qui le considère comme un top joueur à son poste et pour qui les négociations avec Arsenal ne semblent pas avoir été faciles.

Depuis son transfert à Arsenal à l’été 2019, William Saliba a été prêté à trois reprises à ce jour sans disputer la moindre minute avec l’équipe première des Gunners . Passé par l’ASSE et l’OGC Nice, le défenseur central français est désormais à l’OM pour la totalité de la saison grâce à un prêt sans option d’achat. Et selon son entraîneur Jorge Sampaoli, il a fallu effectuer bien des efforts pour que Saliba puisse troquer la tunique d’Arsenal pour celle de l’OM. Du moins, pour cette saison.

« On a eu la chance de le faire venir en prêt »