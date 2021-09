Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout n’est pas perdu pour cette piste à 0€ !

Publié le 22 septembre 2021 à 1h15 par Th.B.

Alors que Marcelo Brozovic préférerait prolonger son contrat à l’Inter, aucune avancée concrète ne serait à signaler, laissant au PSG toutes ses chances dans cette opération.

À l’instar du dernier mercato estival au cours duquel le PSG a mis la main sur quatre joueurs libres de tout contrat, Leonardo semblerait vouloir en faire de même à l’avenir et particulièrement l’été prochain. En effet, plusieurs stars européennes seront agents libres si leurs situations ne changeaient pas d’ici-là à l’image de Paul Pogba, Paulo Dybala, Antonio Rüdiger, Franck Kessié ou encore Marcelo Brozovic. Le milieu de terrain défensif de l’Inter figure dans le viseur du PSG depuis 2020 comme le10sport.com vous l’avait révélé en août 2020.

La piste Brozovic pourrait reprendre de l’ampleur !