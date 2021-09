Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce d'Hakimi sur sa signature à Paris !

Publié le 21 septembre 2021 à 23h15 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Achraf Hakimi a été transféré de l'Inter vers le PSG. Interrogé ce mardi, l'international marocain a fait part de son immense bonheur d'avoir signé dans le club de la capitale.

Après avoir décidé de ne pas retenir Alessandro Florenzi, prêté par l'AS Rome, Leonardo s'est jeté sur Achraf Hakimi pour le remplacer. Et après avoir trouvé un accord avec l'Inter à hauteur de 70M€ (bonus compris), comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a pu officialiser le transfert de l'international marocain. Alors qu'il fait ses premiers pas à Paris, Achraf Hakimi a annoncé clairement qu'il était très heureux d'avoir signé au PSG.

«C'était une grande fierté pour moi de signer au PSG»