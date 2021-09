Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a un gros coup à jouer avec cette piste colossale !

Publié le 22 septembre 2021 à 0h30 par A.D.

Alors qu'il réalise de belles performances du côté du RB Leipzig, Dani Olmo aurait tapé dans l'oeil du FC Barcelone. Après avoir manqué sa chance lors du dernier mercato estival, le Barça voudrait retenter le coup en 2022 avec son ancien milieu offensif. Et il semblerait que Dani Olmo soit tout à fait disposé à répondre à l'appel du FC Barcelone.

Formé à la Masia du Barça, Dani Olmo évolue désormais au RB Leipzig. Très en vue dans le club de Bundesliga, le milieu offensif espagnol aurait séduit Joan Laporta. A tel point que le président catalan aurait tenté de le recruter lors du dernier mercato estival, sans succès. Et malgré cet échec, le FC Barcelone serait prêt à retenter sa chance en 2022 pour Dani Olmo. Mais qu'en pense le joueur ?

«Dani Olmo est très emballé par l'idée de signer au FC Barcelone»