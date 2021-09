Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Erik Ten Hag sort du silence pour le Barça !

Publié le 21 septembre 2021 à 20h00 par La rédaction

Annoncé au FC Barcelone en cas de départ de Ronald Koeman, Erik Ten Hag s’est confié auprès d’un média néerlandais et a tenu à clarifier sa situation.

En difficulté depuis le début de la saison, le FC Barcelone peine à se remettre du départ de son capitaine Lionel Messi. Et les résultats décevants du club catalan ont remis en cause la place de Ronald Koeman sur le banc. Alors que les médias espagnols évoquaient une possible prolongation de contrat, le technicien néerlandais serait plus proche de la sortie que de continuer son aventure. En cause, un manque d’autorité sur son vestiaire qui se reflète sur le terrain.

« Qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ça ? Je suis occupé avec l’Ajax »