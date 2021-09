Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une légende du club interpelle Laporta pour un retour !

Publié le 21 septembre 2021 à 23h00 par D.M.

Actuellement au Vissel Kobe, Andres Iniesta a ouvert la porte à un retour au FC Barcelone, dans un rôle qui reste encore à définir.

Formé au FC Barcelone, Andres Iniesta a passé la majorité de sa carrière en Catalogne. Au sein de la formation blaugrana, le milieu de terrain a marqué les esprits et a contribué à écrire les plus belles pages du club catalan. Vainqueur de neuf titres de champion d’Espagne et de quatre Ligue des champions avec le FC Barcelone, Iniesta a décidé de mettre un terme à son aventure en 2018. Mais actuellement au Vissel Kobe, l’international espagnol n’a pas fermé la porte à un retour au FC Barcelone, dans un rôle qui reste encore à définir.

« J'aimerais revenir au Barça »