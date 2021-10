Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une recrue de Longoria est validée... à l'ASSE !

Publié le 11 octobre 2021 à 11h10 par A.M.

Prêté par Arsenal, Mattéo Guendouzi réalise un excellent début de saison. Son ancien coéquipier à Lorient, Denis Bouanga, valide d'ailleurs son arrivée à l'OM.

Cet été, l'Olympique de Marseille n'a pas chômé sur le marché des transferts. En effet, 11 recrues sont arrivées et sont rapidement imposées dans l'équipe de Jorge Sampaoli. A commencer par Mattéo Guendouzi, titulaire indiscutable depuis son arrivée à l'OM. Prêté par Arsenal, l'ancien milieu de terrain de Lorient réalise un excellent début de saison, au point de s'être installé dans le groupe de l'équipe de France où Didier Deschamps l'a convoqué lors des deux derniers rassemblements. Denis Bouanga, qui a évolué avec Mattéo Guendouzi chez les Merlus, valide donc le choix de Pablo Longoria.

Bouanga s'enflamme pour Guendouzi