Mercato - Barcelone : Pjanic tacle sèchement Koeman après son départ !

Publié le 11 octobre 2021 à 7h30 par A.D.

Alors que Ronald Koeman ne compte pas sur lui, Miralem Pjanic a fui le Barça pour rejoindre Besiktas en prêt cet été. Interrogé ce dimanche sur son départ, l'international bosnien s'en est pris à l'entraineur néerlandais.

Après seulement une saison au FC Barcelone, Miralem Pjanic a fait ses valises pour rejoindre le Besiktas. Très peu utilisé par Ronald Koeman la saison dernière, l'international bosnien a très bien compris que sa situation n'allait pas évoluer dans le bon sens s'il restait au Barça. Ainsi, Miralem Pjanic a préféré changer de club et fuir Ronald Koeman pour avoir l'opportunité de jouer et de montrer ce qu'il savait faire. Lors d'un entretien accordé au Canal Football Club , Miralem Pjanic est revenu sur son départ. L'occasion de s'en prendre à l'entraineur du Barça, Ronald Koeman.

«Si Koeman restait à la fin de la saison, pour moi c’était impossible»