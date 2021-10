Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce lourd constat de Pjanic sur son départ !

Publié le 10 octobre 2021 à 22h10 par H.G.

Alors qu’il a quitté le FC Barcelone dans le cadre d’un prêt pour rejoindre Besiktas, Miralem Pjanic ne cache pas qu’il espère maintenant reprendre gout au football.

Après seulement un an au FC Barcelone après son arrivée en provenance de la Juventus, Miralem Pjanic a déjà quitté le club catalan dans le cadre d’un prêt au début du mois de septembre. N’entrant pas dans les plans de Ronald Koeman et n’ayant eu que peu de minutes à se mettre sous la dent la saison passée, l’international bosnien a été prêté à Besiktas cette saison afin de se relancer. Et tandis qu’il dit être heureux au sein du club turc désormais, Miralem Pjanic ne cache pas qu’il espère y retrouver un plaisir pour le football qu’il avait perdu la saison passée au FC Barcelone.

« Je suis là où on m’a vraiment voulu »