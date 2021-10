Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse bataille attend Laporta pour cette piste à 0€ !

Publié le 10 octobre 2021 à 22h00 par La rédaction

Malgré sa situation économique délicate, le FC Barcelone rechercherait toujours du renfort. De ce fait, Joan Laporta aurait placé le nom de Denis Zakaria sur sa liste. Néanmoins, le Barça serait soumis à une lourde grosse concurrence sur ce dossier.

En grande difficulté économiquement, le FC Barcelone chercherait tout de même à se renforcer. Néanmoins, Joan Laporta ne compterait pas dépenser de grosses sommes lors du prochain mercato hivernal. De ce fait, le président catalan serait à l’affût de la moindre bonne affaire. Et pour le moment, quelques noms figureraient sur sa liste. Si Raheem Sterling et Dani Olmo ont récemment été évoqués, Denis Zakaria susciterait également la curiosité de Joan Laporta. L’international suisse est en fin de contrat en juin prochain avec le Borussia Mönchengladbach. Toutefois, l’affaire pourrait vite se compliquer pour le Barça .

D’autres clubs espagnols également intéressés par Zakaria ?