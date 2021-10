Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un clash en interne avec le clan Dembélé ?

Publié le 10 octobre 2021 à 15h30 par Dan Marciano

L'agent d'Ousmane Dembélé n'aurait toujours pas répondu favorablement à l'offre de prolongation transmise par le FC Barcelone. Un silence, qui commencerait à agacer certains responsables de la formation blaugrana.

Après avoir perdu Lionel Messi lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone s’est ms en tête de prolonger le contrat de plusieurs cadres afin de ne pas revivre telle situation. Président du club catalan, Joan Laporta serait sur le point d’allonger le bail de Pedri, mais aussi d’Ansu Fati. « Avec Pedri, vous pouvez être modérément optimistes et avec Ansu aussi. Nous espérons que nous pourrons rapidement annoncer les deux prolongations » a confié le vice-président du FC Barcelone, Rafa Yuste ce dimanche. Les responsables ne cachaient pas non plus leur optimisme en ce qui concerne Ousmane Dembélé, sous contrat jusqu’en juin prochain. Après avoir diné avec lui et son représentant, les dirigeants blaugrana ont transmis une première offre. Selon Sport , il s’agirait d’une prolongation de trois ans, avec un salaire légèrement inférieur à celui qu’il touche actuellement. Interrogé sur ce dossier, Yuste ne cache pas son optimisme dans les colonnes de Mundo Deportivo : « C’est un dossier sur lequel nous travaillons pour que le plus tôt possible, cela soit une réalité. Est-ce que je suis optimise ? Je le vois très excité au Barça. J’étais avec lui l’autre jour, il a très envie de jouer un rôle décisif. Il est très enthousiaste à propos de ce nouveau projet ». D’autant que le champion du monde 2018 avait annoncé, il y a quelques mois, son désir de rester en Espagne. « J e suis content ici à Barcelone, je me sens bien. Franchement, on verra ce qu’il va se passer. Il y a un nouveau président, que j’ai vu, que je ne connais pas trop, mais qui est dans l’histoire du Barça, qui est proche des joueurs, qui aime bien parler aux joueurs, je l’ai vu deux trois fois. On verra bien ce qui va se passer » avait-il déclaré au micro de beIN SPORTS . Mais en réalité, des tensions commenceraient à apparaître entre l’entourage de Dembélé et les responsables du FC Barcelone.

Le clan Dembélé agace les dirigeants barcelonais