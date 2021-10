Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Enorme coup de théâtre pour l'avenir de Dembélé !

Publié le 10 octobre 2021 à 14h00 par D.M.

Le FC Barcelone aurait transmis une première offre de prolongation à Ousmane Dembélé. Mais pour l'heure, son entourage resterait bien silencieux. Une posture qui commence à inquiéter certains responsables.

Blessé durant l’Euro, Ousmane Dembélé a loupé le début de saison avec le FC Barcelone. Mais malgré ses absences répétées en raison de pépins physiques, le Français reste un élément indispensable. Alors que son contrat expire à la fin de la saison, le club catalan cherche un moyen de le conserver. « C’est un dossier sur lequel nous travaillons pour que le plus tôt possible, cela soit une réalité. Est-ce que je suis optimise ? Je le vois très excité au Barça. J’étais avec lui l’autre jour, il a très envie de jouer un rôle décisif. Il est très enthousiaste à propos de ce nouveau projet » a confié le vice-président du FC Barcelone, Rafa Yuste, dans un entretien accordé à Mundo Deportivo .

« Nous avons l'impression qu'il nous fait tourner en rond »