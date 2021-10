Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi pour remplacer Koeman ? La réponse du Barça !

Publié le 10 octobre 2021 à 10h30 par T.M.

Si Ronald Koeman a été confirmé au FC Barcelone, l’ombre de Xavi plane toujours au-dessus du Néerlandais. Interrogé sur l’ancienne gloire du Barça, Rafa Yuste a fait le point.

Actuel entraîneur d’Al Sadd au Qatar, Xavi a vu son nom revenir au FC Barcelone ces derniers temps. En effet, alors que Ronald Koeman était annoncé sur le départ, l’Espagnol faisait partie des options de Joan Laporta pour prendre la relève sur le banc blaugrana. Selon certains, un accord avait même été trouvé. Finalement, Xavi ne viendra pas maintenant puisque Koeman a été confirmé. Et chez les Blaugrana, on est maintenant derrière le Néerlandais, espérant que les bons résultats reviendront vite. Mais si tel n’était pas le cas ?

« Pour moi, l’entraîneur est Koeman »