Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça pourrait aller plus vite que prévu pour Kamara !

Publié le 10 octobre 2021 à 9h10 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara semble avoir la cote à l’étranger.

Le temps passe et Boubacar Kamara n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’Olympique de Marseille. Une situation très délicate, que Pablo Longoria devra obligatoirement régler, s’il ne veut pas voir le Marseillais filer gratuitement en juin prochain. Il faut dire que les clubs qui attendent la fin du contrat de Kamara avec l’OM sont nombreux, puisque le défenseur de 21 ans plait énormément à l’étranger. C’est le cas en Italie, ou la Lazio, l’Atalanta ou encore le Napoli auraient pensé à lui cet été et ou la Juventus et l’AC Milan semblent à l’affût de la moindre occasion.

Un départ dès janvier pour Kamara ?