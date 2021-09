Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un club étranger prend la main pour Kamara !

Publié le 26 septembre 2021 à 23h10 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara pourra négocier librement avec le club de son choix à partir du 1er janvier prochain.

C’est un dossier délicat, que Pablo Longoria devra rapidement régler. Formé à l’Olympique de Marseille et véritable cadre de l’équipe première, Boubacar Kamara se retrouve à seulement quelques mois de son contrat et dès le 1er janvier prochain, il pourra négocier avec un autre club. Et ils semblent être nombreux à le vouloir ! Le défenseur de l’OM aurait notamment la cote en Italie, ou après l’Atalanta ou le Napoli, ce sont l’AC Milan et la Juventus qui se livreraient une guerre sans merci pour le recruter.

La Juventus prêt à recruter Kamara dès janvier