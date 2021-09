Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un danger toujours plus grand pour Kamara !

Publié le 20 septembre 2021 à 0h15 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara semble avoir la cote à l’étranger et notamment en Italie.

C’est la grosse inquiétude de Pablo Longoria. En fin de contrat, Boubacar Kamara devait être vendu par l’Olympique de Marseille cet été. Or, le défenseur a refusé toutes les offres qui sont arrivées pour lui lors des derniers jours du mercato et n’a pas vraiment apprécié le comportement de son président, qui a semblé vouloir absolument le pousser vers la sortie. Kamara est donc finalement resté à l’OM et désormais Longoria souhaiterait le prolonger, afin de ne pas le perde à la fin de la saison sans encaisser la moindre indemnité de transfert.

La Juventus ne lâche pas Kamara