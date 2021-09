Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a failli commettre une énorme erreur cet été !

Publié le 27 septembre 2021 à 1h15 par H.G.

Alors qu’il souhaitait dégraisser l’effectif du PSG cet été, Leonardo a finalement bien fait de ne pas vendre Ander Herrera vu le début de saison qu’il réalise.

Si le PSG a enrôlé six joueurs au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts, le club de la capitale souhaitait également vendre cet été. En ce sens, Leonardo a tenté de pousser vers la sortie plusieurs joueurs, de Layvin Kurzawa à Thilo Kehrer ou encore Pablo Sarabia en passant même par Mauro Icardi pendant un temps si l’on en croit certaines rumeurs. Et au début du mercato, il avait aussi été annoncé qu’Ander Herrera ne serait pas retenue en cas d’offre intéressante. Cela ne s’est finalement jamais produit, et c’est sans doute une bonne nouvelle pour le PSG, même si le bilan des ventes parisiennes est guère reluisant.

Ander Herrera, la bonne surprise de ce début de saison

Et pour cause, il faut clairement souligner le fait qu’Ander Herrera réalise un bon début de saison. Aussi bien sur le plan offensif que défensif, l’ancien joueur de Manchester United s’est imposé comme l’un des meilleurs éléments du PSG en ce début de saison. Même s’il affiche quelques lacunes dans la construction du jeu pour tenir le ballon, il a particulièrement réussi à se rendre indisponible grâce à ses qualités dans le pressing et les relances. Ander Herrera est de surcroit récompensé de ses efforts en se montrant efficace, puisqu’il a déjà inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives en ayant pris part à dix rencontres toutes compétitions confondues. Reste à savoir s’il parviendra à maintenir cette bonne dynamique, mais il est clair que Mauricio Pochettino a de quoi être satisfait du rendement de celui qui a finalement bien fait de ne pas quitter le PSG cet été.