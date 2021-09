Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : C’est confirmé pour le prochain coup de Laporta !

Publié le 27 septembre 2021 à 1h00 par A.C.

Le FC Barcelone a recruté le jeune Emre Demir, grand talent de Kayserispor qui pourrait jouer un rôle au club... dès cette saison !

Les caisses vides, le FC Barcelone a changé son fusil d’épaule. Désormais, ce ne seront que des jeunes et des joueurs en fin de contrat qui seront recrutés. Cela a été le cas avec Memphis Depay ou encore Sergio Aguero, mais également avec le tout jeune Yusuf Demir, prêté par le Rapid Vienne. Tout récemment, une autre arrivée a été annoncée avec Emre Demir... qui pourrait arriver plus tôt que prévu. « C'est une option pour lui de partir en janvier car il aura 18 ans en janvier. Il peut partir en janvier ou en fin de saison » a expliqué Berna Gözbaşı, président de Kayserispor. « Le coût de l’opération ? 2,5 millions d'euros s'il part en janvier, 2,7 millions d'euros s'il part en fin de saison, plus 2 à 2,5 millions d'euros s'il joue ». C’est justement le scénario qui pourrait se préciser...

Emre Demir devrait bien arriver dès cet hiver