Mercato - Barcelone : Les coulisses de la dernière opération de Laporta dévoilées !

Publié le 26 septembre 2021 à 1h00 par D.M.

Ce vendredi, le FC Barcelone a officialisé l'arrivée d'Emre Demir, qui rejoindra la Catalogne la saison prochaine. Présidente de Kayserispor, Berna Gözbaşı est revenu sur cette opération.

Le FC Barcelone a bouclé l’arrivée de sa première recrue estivale. Ce vendredi, le club catalan a officialisé la signature d’Emre Demir, âgé seulement de 17 ans et considéré comme un grand espoir du football mondial. Comme le précise la formation blaugrana dans son communiqué, le milieu de terrain devrait rester à Kayserispor jusqu’à la fin de la saison avant de rejoindre l’équipe B du Barça . Toutefois, comme le précise Berna Gözbaşı, Emre Demir pourrait bien changer d’air lors du prochain mercato hivernal. Par ailleurs, la présidente du club turc a dévoilé les dessous de cette opération.

« Barcelone est devenue plus insistant pour Emre Demir »