Mercato - Barcelone : Une date enfin fixée pour ce dossier brûlant de Laporta !

Publié le 25 septembre 2021 à 22h30 par A.C.

Véritablement révélation de la saison dernière, Pedri est considéré comme le nouveau patrimoine du FC Barcelone par le président Joan Laporta.

Lionel Messi parti, le Camp Nou doit se trouver d’autres idoles et c’est un garçon de seulement 18 ans qui pourrait devenir la nouvelle star du FC Barcelone. Il s’agit de Pedri, arrivé au club en juin 2020 en provenance de Las Palmas et devenu un titulaire indiscutable dans le dispositif de Ronald Koeman... mais également dans celui de Luis Enrique avec l’Espagne ! Cet été, il a en effet brillé à l’Euro et cela n’a pas échappé aux plus grands clubs européens. C’est justement pour cela que le président Joan Laporta souhaite absolument le prolonger, alors que son contrat se termine dans seulement quelques mois.

La prolongation de Pedri réglée début octobre

La presse catalane assure qu’il y aurait un grand optimisme au sein du FC Barcelone, concernant la prolongation de Pedri. Un nouveau contrat de cinq ans lui aurait été proposé, avec une belle revalorisation salariale à la clé. D’après les informations de Matteo Moretto, tout serait bouclé pour la prolongation de Pedri, qui devrait signer son nouveau contrat au cours de la première ou de la deuxième semaine du mois d’octobre.