Mercato - Barcelone : Laporta va passer à l'action pour Umtiti !

Publié le 25 septembre 2021 à 21h10 par A.D.

Après avoir trouvé un accord avec les capitaines du FC Barcelone, Joan Laporta aurait prévu de rencontrer Samuel Umtiti très prochainement pour discuter d'une baisse de salaire.

En grande difficulté sur le plan physique depuis son sacre au Mondial 2018, Samuel Umtiti a perdu beaucoup de crédit au FC Barcelone. A tel point qu'il serait devenu indésirable au Barça et que sa direction aurait tenté de s'en séparer à plusieurs reprises. Lors du dernier mercato estival, d'ailleurs, Joan Laporta aurait poussé Samuel Umtiti vers la sortie, mais il ne lui aurait pas trouvé de nouveau point de chute. Alors que le Français est finalement resté à Barcelone, le président catalan prévoirait de le rencontrer très vite pour discuter d'une baisse de salaire.

Laporta veut rencontrer Umtiti pour une baisse de salaire