Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi prêt à prendre la succession de Koeman ? La réponse

Publié le 25 septembre 2021 à 19h10 par D.M.

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone pour prendre la succession de Ronald Koeman, Xavi serait prêt à relever ce défi et a diriger l'équipe première.

L’avenir de Ronald Koeman serait scellé. Le technicien néerlandais devrait être sur le banc du FC Barcelone, ce dimanche, lors de la rencontre face à Levante, mais son temps serait compté. Président du club catalan, Joan Laporta aurait pris la décision de le licencier après les résultats insuffisants de ce début de saison. Mais qui pourrait remplacer Ronald Koeman ? Selon la presse espagnole, deux noms se détachent : celui de Roberto Martinez, actuel sélectionneur de la Belgique, et celui de Xavi. Et l’ancien du FC Barcelone ne dirait pas non à un retour en Catalogne.

Xavi attendrait l'appel de Laporta