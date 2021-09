Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi, Martinez… Un nouveau tournant dans la succession de Koeman ?

Publié le 25 septembre 2021 à 15h00 par H.G.

Alors qu’il était annoncé que Joan Laporta était finalement ouvert à un retour de Xavi dès maintenant au FC Barcelone, le principal intéressé ne verrait pas forcément la chose de cet oeil.

Le temps de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone semble être compté. En effet, très critiqué et annoncé sur la sellette, le technicien néerlandais pourrait entrainer le Barça pour la dernière ce dimanche contre le Levante UD (tout en sachant qu’il ne prendra pas place sur le banc en raison de son expulsion ce mercredi). De son côté, la direction barcelonaise se serait déjà lancé en quête d’un nouveau coach. Dans cette optique, ce sont les noms de Xavi et de Roberto Martinez qui reviennent avec le plus d’insistance dans la presse. Mais le premier cité serait finalement à écarter…

Xavi ne voudrait pas venir maintenant au FC Barcelone