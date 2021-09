Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La nouvelle sortie de Ronald Koeman sur son avenir !

Publié le 25 septembre 2021 à 13h15 par H.G.

Alors que les rumeurs sur son possible départ du FC Barcelone sont plus que jamais présentes, Ronald Koeman préfère ne pas se concentrer sur ce qui est dit à sin sujet.

À moins d’un an de la fin de son contrat, Ronald Koeman pourrait prochainement quitter le FC Barcelone. Et pour cause, en plus de résultats sportifs décevants et du fait que son équipe montre un visage apathique, l’entraineur néerlandais est entré dans une guerre médiatique récemment avec la direction du Barça. Son temps sur le banc du club catalan pourrait donc être compté, les noms de Xavi et de Roberto Martinez étant déjà avancés pour prendre sa succession. Mais de son côté, Ronald Koeman affirme ne pas vouloir prêter attention à tout ce qui se dit à son sujet dans les médias.

« Je ne vais pas gaspiller de l'énergie sur des choses que je ne peux pas contrôler »