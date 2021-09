Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a pris une décision fracassante pour l'avenir de Koeman !

Publié le 25 septembre 2021 à 9h00 par D.M.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta aurait pris la décision de se séparer de Ronald Koeman dans les prochaines semaines. Les dirigeants catalans travailleraient sur sa succession en coulisses.

Arrivé lors de l’été 2020 au FC Barcelone, Ronald Koeman serait en grand danger. Fragilisé par le mauvais début de saison de son équipe, le technicien néerlandais devrait être présent sur le banc lors de la prochaine rencontre face à Levante, dimanche prochain selon les informations de Mundo Deportivo . Mais son temps serait compté. En effet, Joan Laporta travaillerait déjà sur sa succession et aurait notamment coché les noms de Roberto Martinez et de Xavi. Une tendance confirmée ce vendredi.

Laporta voudrait se séparer de Koeman