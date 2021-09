Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a tranché pour la succession de Koeman !

Publié le 24 septembre 2021 à 17h00 par A.C.

Alors que le départ de Ronald Koeman ne semble plus être qu’une question de jours selon les médias catalans, Joan Laporta aurait déjà son favori pour le poste d’entraineur du FC Barcelone.

En Catalogne, on ne semble plus vraiment se demander si Ronald Koeman va partir, mais plutôt quand. Le coach du FC Barcelone est plus critiqué que jamais et le récent match nul face à Cadix (0-0) n’arrange en rien les choses. Le président Joan Laporta se serait d’ailleurs déjà mis à la recherche d’un remplaçant... et la liste est longue ! Ces derniers jours, de nombreux noms ont été évoqués, de l’éternel retour de Xavi à Roberto Martinez, en passant par Andrea Pirlo ou encore Thierry Henry.

Laporta veut Roberto Martinez plutôt que Xavi