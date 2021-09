Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se confirme pour Thierry Henry !

Publié le 24 septembre 2021 à 14h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone serait en quête d’un nouvel entraîneur, le nom de Thierry Henry serait bel et bien étudié par la direction barcelonaise.

Toute la question est de savoir combien de temps restera encore Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone. En effet, l’avenir du technicien néerlandais s’écrit plus que jamais en pointillés après une série de mauvais résultats et une passe d’armes avec sa direction dans les médias. Dans cette optique, le nom de Thierry Henry a été évoqué par Mundo Deportivo pour prendre la succession de l’ancien sélectionneur des Pays-Bas. Et cela tend à se confirmer…

Thierry Henry serait bien étudié par le Barça