Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se précise pour le grand retour de Xavi ?

Publié le 24 septembre 2021 à 9h30 par La rédaction

Dans l’hypothèse où Ronald Koeman serait amené à quitter le club, le FC Barcelone s’est mis en quête d’un nouvel entraineur. Et le nom de Xavi ferait quasiment l’unanimité.

Le match nul concédé par le FC Barcelone sur la pelouse de Cadix (0-0) n’a sûrement pas fait les affaires de Ronald Koeman. Sur la sellette après la lourde défaite en Ligue des Champions face au Bayern Munich et le score de parité face à Grenade, l’entraineur néerlandais avait l’obligation de rectifier rapidement le tir. Compte tenu de la 7ème place du Barça au classement de la Liga, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas ne pourrait plus faire long feu. Et la candidature d’un éventuel remplaçant prend de l’épaisseur…

Xavi a du crédit auprès des supporters barcelonais