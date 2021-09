Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça envoie un message clair à Koeman !

Publié le 24 septembre 2021 à 8h30 par A.M.

De nouveau tenu en échec, cette fois-ci sur la pelouse de Cadiz (0-0), le FC Barcelone s'enfonce dans la crise. Mais Ramon Planes continue de soutenir Ronald Koeman.

Rien ne va plus au FC Barcelone. Battu contre le Bayern Munich en Ligue des Champions (0-3), le club catalan vient d'enchainer un second nul de suite en Liga contre une équipe pourtant largement à sa portée. Tenu en échec par Grenade au Nou Camp le week-end dernier (1-1), le Barça n'a cette fois pas réussi à venir à bout de Cadiz. Réduits à 10, après l'expulsion de Frenkie de Jong, les coéquipiers de Gerard Piqué continuent d'inquiéter et pointent à la septième place du Championnat avec déjà un retard de sept points sur le Real Madrid, avec un match en moins pour le Barça tout de même. Et bien évidemment, ce résultat fragilise encore un peu plus Ronald Koeman bien que Ramon Planes assure que le technicien néerlandais sera toujours sur le banc catalan dimanche pour la réception de Levante.

«C'est notre entraîneur et nous devons le soutenir»