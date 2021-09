Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une décision forte prise pour l’avenir de cette pépite d’Ancelotti ?

Publié le 24 septembre 2021 à 7h30 par T.M.

Bien que Takefusa Kubo n’ait pas encore réellement eu sa chance au Real Madrid, la Casa Blanca compterait bel et bien sur lui pour l’avenir.

Obligé de quitter le FC Barcelone et La Masia en 2015, Takefusa Kubo a patienté jusqu’à sa majorité pour quitter son Japon natal et revenir en Europe. En 2019, courtisé alors par les plus grands clubs du Vieux Continent, l’ailier de 20 ans s’est engagé avec le Real Madrid, avec qui il n’a jamais joué pour le moment. En effet, depuis 3 saisons, Kubo enchaine les prêts et cet été, il a retrouvé Majorque. Toutefois, tôt ou tard, il devrait bel et bien avoir sa chance sous la tunique merengue.

Une prolongation pour Kubo ?