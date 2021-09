Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va devoir sortir le chéquier pour sa pépite !

Publié le 24 septembre 2021 à 5h15 par T.M.

Tous les projecteurs sont actuellement braqués sur Bamba Dieng. Grâce à ses performances, l’attaquant de l’OM devrait d’ailleurs voir son contrat être renouvelé avec à la clé une grosse revalorisation salariale.

Le Stade Vélodrome a un nouveau chouchou. Depuis quelques matchs, c’est Bamba Dieng qui fait vibrer tout le monde à l’OM. Jusqu’à présent, le Sénégalais avait très peu eu sa chance, mais profitant de l’absence d’Arkadiusz Milik et de la confiance de Jorge Sampaoli, il a su se montrer. Face à l’AS Monaco, il a inscrit un doublé et a encore trouvé le chemin des filets contre Rennes. Des performances qui permettent à Bamba Dieng de prétendre à plus de temps de jeu, mais aussi à un nouveau contrat. Jusqu’à présent, l’attaquant de l’OM avait un très faible salaire. Une situation qui pourrait rapidement changer.

« Maintenant, il réclame un salaire avec quatre zéros »