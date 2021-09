Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Ramos… Voilà le vrai gros coup de l’été !

Publié le 24 septembre 2021 à 0h15 par La rédaction

Alors que le PSG a réalisé un mercato estival pour le moins colossal avec le recrutement de plusieurs stars comme Lionel Messi et Sergio Ramos, c’est surtout Achraf Hakimi qui tire son épingle du jeu en ce début de saison.

Depuis le début de l’ère QSI, le PSG a eu bien du mal à stabiliser le poste de latéral droit. Christophe Jallet, Gregory Van der Wiel, Serge Aurier, Thomas Meunier, Alessandro Florenzi… Les profils se sont succédés au Parc des Princes, mais aucun n’a réussi à s’installer sur la durée, ce qui a donc incité le PSG à mettre le paquet sur Achraf Hakimi lors du dernier mercato. Recruté en provenance de l’Inter Milan pour 60M€ hors bonus, le latéral droit marocain est déjà en train de cartonner…

Hakimi déjà indispensable

Auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 7 matchs de Ligue 1, qu’il a disputé en intégralité avec le PSG, Achraf Hakimi est en train de s’imposer comme LA bonne pioche de l’été. Et même si Leonardo a opéré à des coups encore plus médiatiques avec les signatures de Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Gianluigi Donnarumma, c’est bien l’ancien latéral droit de l’Inter qui s’impose, à l’évidence, comme le gros coup du mercato au PSG.