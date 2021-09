Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prêt à tenter un incroyable coup... avec Bielsa !

Publié le 23 septembre 2021 à 23h30 par A.C.

Joan Laporta semble ratisser le marché afin de trouver un successeur à Ronald Koeman, plus que jamais proche d’un départ du FC Barcelone.

En Catalogne, on ne parle plus que de ça. Après un début de saison compliqué, Ronald Koeman est sous le feu des critiques et est annoncé en instance de départ par la presse espagnole. Les résultats ne seraient pas la seule raison, puisque les relations entre le coach du FC Barcelone et son président semblent plus froides que jamais, même si ce dernier a tenu à le rassurer avant la rencontre de ce jeudi face à Cadix. « Son avenir ne dépend pas du résultat d’aujourd’hui » a assuré Joan Laporta, au micro d’ El Chriniguito . Cela ne l’empêcherait toutefois pas de travailler d’arrache-pied pour trouver un remplaçant au Néerlandais.

Bielsa pour succéder à Koeman ?