Mercato - Barcelone : Laporta prêt à tenter un énorme coup… avec Thierry Henry ?

Publié le 23 septembre 2021 à 10h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone serait ardemment en train de chercher un nouvel entraîneur, le nom de Thierry Henry se retrouve lié au club catalan ce jeudi.

Les heures de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone pourraient bien être comptées. Et pour cause, l’entraîneur néerlandais est vivement pointé du doigt par de nombreux observateurs du club catalan en raison du jeu pratiqué par son équipe et de ses résultats décevants, notamment la lourde défaite 3-0 au Camp Nou face au Bayern Munich la semaine passée en Ligue des champions. En conséquence, la direction présidée par Joan Laporta se serait lancée en quête d’un nouvel entraîneur. Et si le nom de Roberto Martinez revient avec insistance dans la presse ces dernières heures, une autre éventualité est avancée par Mundo Deportivo ce jeudi.

Thierry Henry pourrait être une option pour le Barça