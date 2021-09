Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino déclame sa flamme à une grosse recrue du mercato !

Publié le 23 septembre 2021 à 8h45 par G.d.S.S.

Recruté par le PSG cet été, Achaf Hakimi cartonne déjà sous le maillot du club de la capitale à l’image de son doublé décisif mercredi soir à Metz. Et Mauricio Pochettino s’enflamme pour l’intégration de son nouveau latéral droit.

Déjà auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 7 matchs de Ligue 1 disputés avec le PSG, Achraf Hakimi (22 ans) s’impose comme un nouvel élément incontournable du club francilien. Le latéral droit marocain, recruté en provenance de l’Inter Milan pour 60M€ hors bonus durant le mercato estival, a notamment inscrit un doublé XXL mercredi soir à Metz (victoire 2-1), et en conférence d’après-match, Mauricio Pochettino a vanté les mérites d’Hakimi et son intégration express au PSG.

« Il nous apporte beaucoup »