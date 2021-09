Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Hakimi ne regrette pas du tout son choix !

Publié le 23 septembre 2021 à 3h15 par A.M.

Recruté cet été pour environ 60M€, Achraf Hakimi ne cache pas sa joie d'avoir rejoint le PSG où il se sent déjà épanoui.

Depuis l'arrivée de QSI au Paris Saint-Germain, plusieurs latéraux droits se sont succédés, sans que jamais aucun ne puisse s'imposer. Christophe Jallet, Serge Aurier, Thomas Meunier ou encore Alessandro Florenzi ont tour à tour occupé ce poste avec plus ou moins de réussite, mais sans réellement convaincre. A tel point que le couloir droit de la défense du PSG était devenu le point faible de cette équipe parisienne. Finalement, Leonardo a résolu le problème cet été en recrutant Achraf Hakimi pour 60M€. Et l'international marocain affiche d'ailleurs sa joie.

«C'était une grande fierté pour moi de signer au PSG»