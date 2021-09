Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zinedine Zidane est-il l’entraîneur qu’il faut au PSG ?

Publié le 22 septembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Ce mardi, la presse espagnole est venue relancer la rumeur d’une arrivée de Zinedine Zidane au PSG. Est-ce la bonne solution pour Leonardo ?

Malgré 6 victoires en 6 matchs en Ligue 1, le jeu du PSG laisse encore à désirer et ce malgré les nombreuses stars présentes dans la capitale. Face à cela, Mauricio Pochettino est notamment pointé du doigt. Les critiques se font de plus en plus fréquentes à l’encontre de l’entraîneur parisien. Et s’il en payait les pots cassés ? Alors qu’il a récemment prolongé au PSG, Pochettino pourrait ne pas s’y éterniser. C’est en tout cas ce qu’on a imaginé ces dernières heures de l’autre côté des Pyrénées.

Zidane à la place de Pochettino ?