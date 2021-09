Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La surprise M’Baye Niang est confirmée !

Publié le 22 septembre 2021 à 19h15 par T.M.

Alors que M’Baye Niang se rapproche doucement mais sûrement des Girondins de Bordeaux, il ne faudrait visiblement pas exclure une surprise de dernière minute réservée par l’ASSE.

Pas forcément dans les plans de Bruno Génésio à Rennes, M’Baye Niang pourrait bien faire ses valises d’ici peu et ce malgré le fait que le mercato ait refermé sa porte. Depuis plusieurs jours, le cas du Sénégalais fait énormément parler et c’est aux Girondins de Bordeaux que son avenir pourrait s’écrire. D’ailleurs, selon les informations communiquées par le10sport.com ce mercredi, le club de Gérard Lopez touche au but et un accord est en passe d’être trouvé pour l’arrivée de Niang. Toutefois, tant que rien n’est signé, un rebondissement de dernière minute ne serait pas à exclure.

L’ASSE plutôt que Bordeaux ?