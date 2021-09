Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Dénouement imminent pour Niang, tout proche de Bordeaux !

Publié le 22 septembre 2021 à 15h18 par Alexis Bernard mis à jour le 22 septembre 2021 à 15h45

Courtisé par les Girondins de Bordeaux, Mbaye Niang est tout proche de signer. La décision devrait tomber très prochainement.

Mbaye Niang à Bordeaux, c’est chaud ! Selon nos informations, le dossier devrait connaître son dénouement dans les prochaines heures. Les discussions sont en cours depuis un moment et les différentes parties sont proches d’un accord. Mbaye Niang pourrait ainsi rejoindre Bordeaux et s’engager pour trois saisons. A 26 ans, le Rennais cherche à se relancer et Bordeaux peut lui offrir cette opportunité. De son côté, le Sénégalais souhaite vraiment rejoindre le projet bordelais.