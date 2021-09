Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid pour cette piste XXL de Leonardo !

Publié le 22 septembre 2021 à 14h15 par D.M.

A la recherche d'opportunités sur le marché, le PSG aurait activé la piste menant à Antonio Rüdiger, tout comme le Bayern Munich. Mais le défenseur allemand pourrait bien prolonger son contrat avec Chelsea.

Malgré l’arrivée de Sergio Ramos cet été et de la présence de Marquinhos et de Presnel Kimpembe, le PSG pourrait s'attacher les services d'un nouveau défenseur central à la fin de la saison. Selon la presse anglaise, le club parisien pourrait recruter gratuitement Antonio Rüdiger, lié à Chelsea jusqu’à la fin de la saison. A en croire les informations de Bild , le Bayern Munich serait également intéressé et aurait pris contact avec son agent. Mais finalement, Rüdiger pourrait bien rester en Angleterre.

Rüdiger parti pour prolonger ?