Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un message clair pour cet attaquant de L1 !

Publié le 22 septembre 2021 à 13h10 par A.M.

Suivi par l'OM cet été, Hwang Ui-jo serait de nouveaux dans les petits papiers de Pablo Longoria pour le mercato d'hiver. L'entourage de l'attaquant sud-coréen envoie d'ailleurs un message fort.

Cet été, Pablo Longoria s'est démené afin de trouver un avant-centre pour l'OM. Mais compte tenu de ses moyens limités, le club phocéen n'a pas trouvé la perle et Jorge Sampaoli doit composer en plus avec un Arkadiusz Milik qui n'a pas joué depuis le début de la saison. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir multiplié les pistes cet été. D'Alexander Sorloth (RB Leipzig) à Iké Ugbo (Chelsea) en passant par Andy Delort (Montpellier) ou encore Hwang Ui-jo (Bordeaux), Pablo Longoria n'a pas manqué d'idées. Et d'ailleurs, l'OM pourrait revenir rapidement à la charge pour l'un de ces attaquants.

«Il veut être confronté au haut niveau, jouer pourquoi pas la Coupe d’Europe»