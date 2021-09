Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un ancien du club a lâché une bombe sur la vente de l'OM en interne !

Publié le 22 septembre 2021 à 10h30 par A.M.

Alors que les rumeurs concernant la vente de l'OM se sont accélérées en début d'année, Matthias Manteghetti, ancien journaliste de Canal+, lâche une nouvelle information.

En février dernier, plusieurs informations sont sorties concernant la vente de l'OM. Thibaud Vézérian a été le premier a lâché la bombe annonçant en février que tout était bouclé et que le club phocéen serait vendu à la holding d'Al-Walid bin Talal. Une information confirmée dans la foulée par Matthias Manteghetti, alors journaliste de Canal+ , qui avait notamment annoncé que le montant de l’opération avoisinerait les 480M€ et qu’Emmanuel Macron avait participé aux discussions. Plus discret que son confrère, l'ancien de la chaîne cryptée a expliqué qu'on lui avait demandé de ne plus en parler. Et pourtant, au micro de Football Club de Marseille , Matthias Manteghetti assure qu'il avait d'autres informations allant dans le sens d'une vente.

«On ne prendra aucune offre, on est déjà en négociations»