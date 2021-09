Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Laporta lâche ses vérités sur l'avenir de Koeman !

Publié le 22 septembre 2021 à 8h30 par D.M.

Conseiller sportif au cabinet de la présidence de Joan Laporta, Enric Masip s'est prononcé sur la positon fragile de Ronald Koeman, mais aussi sur la relation entre le dirigeant du FC Barcelone et son entraîneur.

« Grâce à moi, ce club a un avenir ». Cette phrase prononcée par Ronald Koeman il y a quelques jours a mis le feu aux poudres. Certains proches de Joan Laporta ont reproché le côté individualiste du technicien néerlandais à l’instar d’Enric Masip, conseiller du président : « Le club a un avenir grâce au changement du conseil d’administration et du président qui a changé le désastre ». Depuis, Joan Laporta a tenté de calmer la polémique en indiquant que sa relation avec Koeman était « très fluide ». Mais en coulisses, le président travaillerait déjà sur sa succession en raison notamment des mauvais résultats de l'équipe. Auteur d’un début de saison très moyen, le FC Barcelone pourrait changer d’entraîneur dans les prochains jours selon la presse espagnole. Plusieurs pistes auraient été activées par le président blaugrana comme Xavi ou encore Roberto Martinez.

« Quand on voit que les choses ne fonctionnent pas, il est normal de douter »