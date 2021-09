Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a dressé sa short-list finale pour remplacer Koeman !

Publié le 22 septembre 2021 à 7h30 par A.D.

Alors que Ronald Koeman passe à côté de son début de saison avec le Barça, Joan Laporta serait déjà en quête d'un potentiel successeur. Selon la presse espagnole, le président du FC Barcelone compterait engager un entraineur sur le long terme s'il se décidait finalement à remercier Ronald Koeman en cours de saison. Dans cette optique, Joan Laporta aurait dressé une short-list de trois noms avec Roberto Martinez, Xavi et Andrea Pirlo.

Depuis le début de la saison, les résultats du FC Barcelone laissent à désirer. En effet, les hommes de Ronald Koeman sont actuellement 7ème de Liga avec deux victoires et deux nuls et ont pris une grosse claque de la part du Bayern en Ligue des Champions (3-0). Et alors que l'exercice 2021-2022 ne fait que commencer, Joan Laporta perdrait patience et envisagerait déjà d'évincer Ronald Koeman s'il ne redressait pas très vite la barre catalane. D'ailleurs, le président du FC Barcelone aurait dressé une short-list de trois noms pour la potentielle succession de son entraineur néerlandais.

Roberto Martinez, Xavi ou Andrea Pirlo pour l'après-Koeman ?