Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman sait ce qu'il doit faire pour son avenir !

Publié le 21 septembre 2021 à 21h00 par La rédaction

En raison des résultats sportifs décevants, la place de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone est en sursis. Mais il disposerait d’une ultime chance de sauver les meubles.

Après le match nul face à Grenade au Camp Nou (1-1), l'entraineur du FC Barcelone Ronald Koeman est plus que jamais sur la sellette. Déjà fortement remis en cause après la débâcle face au Bayern Munich en Ligue des Champions (0-3), l’entraineur néerlandais pourrait ne plus faire long feu en Catalogne puisque Joan Laporta chercherait déjà un potentiel remplaçant. Mais il resterait une dernière chance à l’ancien sélectionneur des Pays-Bas de sauver sa place…

3 victoires impératives pour sauver sa place