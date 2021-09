Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette recrue estivale fait l’unanimité à l’OM !

Publié le 22 septembre 2021 à 10h10 par Th.B.

Ayant débarqué à l’OM cet été après six mois de prêt à l’OGC Nice, William Saliba ne laisserait pas indifférent en interne par le biais de sa personnalité et de ses prestations sous la houlette de Jorge Sampaoli.

Force est de constater que le mercato effectué par le président Pablo Longoria et l’entraîneur Jorge Sampaoli porte ses fruits pour le moment. Hormis les interrogations Gerson et Pau Lopez qui n’apportent pas un plus conséquent à l’instant T, les autres opérations orchestrées par le patron de l’OM s’avèrent actuellement être des réussites et William Saliba est pour sa part devenu un élément incontournable du onze de départ de Jorge Sampaoli dans la défense à trois défenseurs centraux et aux côtés de Leonardo Balerdi ainsi que de Luan Peres.

Saliba impressionne l’OM depuis son arrivée !