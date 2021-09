Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un échec estival de Longoria est confirmé !

Publié le 22 septembre 2021 à 4h45 par T.M.

Cet été, Pablo Longoria n’a pas connu que des réussites. Plusieurs joueurs ont échappé au président de l’OM comme par exemple Micky van de Ven.

L’OM a été l’un des animateurs du dernier marché des transferts. Afin de renouveler l’effectif de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria s’est démené et a réussi à acter pas moins de 11 recrues. Un total qui aurait toutefois être encore plus important. Alors que le mercato a fermé ses portes il y a quelques semaines maintenant, plusieurs échecs de Longoria sont révélés. Cela a notamment été le cas avec Seko Fofana (RC Lens) ou encore Adam Ounas (Naples). Et à cette liste, il faut rajouter Micky van de Ven.

« J'ai reçu un appel puis j'ai pris l’avion »