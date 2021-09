Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino en danger à cause… de la polémique avec Messi ?

Publié le 21 septembre 2021 à 17h15 par Th.B.

Alors qu’il a récemment été prolongé, Mauricio Pochettino ne semblerait plus faire l’unanimité depuis quelques jours à Doha et notamment à cause de la performance du PSG à Bruges et du choix pour Lionel Messi face à l’OL.

Mauricio Pochettino a vu son contrat être prolongé jusqu’en juin 2023 ces derniers mois. Cependant, bien que le PSG réalise jusqu’ici un sans faute en Ligue 1 avec six victoires en autant de rencontres, l’entraîneur du PSG ne serait pas certain de pouvoir honorer son contrat jusqu’au terme de ce dernier. La cause ? L’épisode avec Lionel Messi dimanche face à l’OL (2-1) au cours duquel le sextuple Ballon d’or a été remplacé en cours de match pour des raisons physiques selon Pochettino, serait une des raisons selon La Cuatro , mais pas l’unique.

Doha est monté au créneau, des doutes sur l’avenir de Pochettino